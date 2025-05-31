Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri dün öğle saatlerine, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, KKTC’ye geçiş yapan A.V.(E-34)’nin kullanımında ve G.O.(E-32)’nun yolcu olarak bulunduğu araçta arama yaptı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş toplam 49 adet Playstation-5 oyun konsolu tespit edilerek emare olarak alındı. Araçta bulunan şahıslar tutuklandı.

-Sahte kimlik tedavüle sürüldü

Daha önceden işlemiş olduğu suçlardan dolayı mahkeme tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan M.T.S.(E-68) dün akşam 21.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, KKTC’den çıkış yapabilmek maksadıyla sahte kimlik ibraz etti.

M.T.S., tasarrufunda bulunan ve önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartını görevli memura vererek tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründü. Şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da bıçaklamaya teşebbüs

Kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu gerekçesiyle Z.D.(E-26), dün 17.00 sıralarında, Lefkoşa Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçağı G.K.'nin (K-20) karın kısmına sokmak için salladı.

Kendisini savunmak maksadıyla çantasını karnının önünde tutan G.K. yaralanmadı ancak çanta delinerek hasar gördü.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Z.D.(E-26) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Dipkarpaz’da ev yangını

Dün akşam, saat 20.00 sıralarında, Dipkarpaz Türkeş Sokak’ta, bir evin yardımcı odası içerisinde, muhtemelen yemek pişirilmek maksadıyla yakılan şömineden atılan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, odanın tavanında bulunan 15 adet kalas, 8 metrekare katranlı kağıt, 3 adet osb tahta, alüminyum pencere, halı, muhtelif mutfak eşyaları ve binanın elektrik tesisatı yanarken, ana binanın yardımcı odasına bağlı ahşap duvar ise oluşan ısıdan ve isten dolayı zarar gördü.