Girne’de deniz kirliliğine ilişkin yeni bir tartışma başladı. Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) Başkanı ve Doğa Koruma Ekoloğu Dr. Damla Beton, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile denize doğrudan kanalizasyon deşarjı yapıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Görüntüler üzerine açıklama yapan Beton, “Videodan da görebileceğiniz gibi denizimize direkt olarak kanalizasyon girişi vardır” ifadelerini kullanarak, Çevre Koruma Dairesi ile Girne Belediyesi’ni konuyu araştırmaya ve gerekli adımları atmaya çağırdı. Görüntülerle ilgili resmi kurumlardan ise henüz teknik bir değerlendirme veya inceleme sonucu paylaşılmadı.

Tartışmaların ardından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da sosyal medya üzerinden kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Şenkul, 2022 yılında belediye başkanlığına aday olma nedenlerinin başında kentin kanalizasyon altyapısındaki yetersizliklerin geldiğini belirterek, göreve geldiklerinde üç temel sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bu sorunların hatlarda yaşanan taşmalar ve koku problemleri, pompa istasyonlarının yetersizliği nedeniyle meydana gelen arızalar ve kıyıya yapılan atık su deşarjları ile arıtma tesisinin kapasite yetersizliği olduğunu ifade eden Şenkul, ilk iki başlıkta önemli ilerleme sağlandığını kaydetti. Şenkul, geçmişte sıkça yaşanan taşma ve koku şikâyetlerinin büyük ölçüde çözüldüğünü, pompa istasyonlarındaki sorunların da önemli oranda giderildiğini belirtti.

Arıtma tesisiyle ilgili üçüncü ve en önemli aşamanın ise henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şenkul, geçen yıl İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yürütülen görüşmelerin hukuki nedenlerle sonuçsuz kaldığını, bunun üzerine belediyenin ihale sürecine yönelik çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Şenkul, seçim yasaklarına takılmaması halinde yıl sonuna kadar ihaleye çıkmayı ve ikinci dönemde arıtma tesisi sorununu kalıcı şekilde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Şenkul ayrıca, kamuoyunda tartışma yaratan görüntülerin kıyıdan yaklaşık bir kilometre açıkta ve 25-26 metre derinlikte bulunan derin deşarj hattına ait olduğunu belirterek, bunun yeni ortaya çıkmış bir durum olmadığını savundu. Söz konusu hattın yarattığı sorunun yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şenkul, birçok vatandaşın bu durumdan haberdar olmamasını doğal karşıladığını ancak bir çevre örgütünün konuyu yeni fark etmiş olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.