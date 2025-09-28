Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, “Kooperatiflere Yönelik Gelişim Alanları Paneli” düzenledi.

Panel, Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edilen Sivil Büyü Programı altında desteklenen Kadın Kooperatiflerinde Yönetişim ve İşbirliği Geliştirme İnisiyatifi projesi çerçevesinde yapıldı.

Kooperatif adına yapılan açıklamada, panelin kadın kooperatiflerinin karşılaştığı sorunların dile getirilmesi ve somut çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Panel’de, İtalya’nın Bologna ve Modena şehirlerine yapılan çalışma ziyaretinde edinilen bilgiler de paylaşıldı. Kooperatif modelleri, finansal destek mekanizmaları, kamu-kooperatif işbirliği, kalite standartları, kapasite geliştirme, uluslararası ortaklıklar, şeffaflık, denetim ve sosyal etki raporlaması gibi konularda görüş alışverişi yapıldı.