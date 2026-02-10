Hamitköy, Gönyeli, Girne ve Esentepe-Tatlısu ana yolunda, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Hamitköy’de meydana gelen kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan O.A’nın (E-37) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Aramada; tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bir adet bıçak, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet cam pipo, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet makas ile bir adet metal kaşık bulundu.

- Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan şahıs tutuklandı

Gönyeli’de, zanlı B.H.P.(E-25), kullanımında bulunan araçla tek yön trafik levha ve işaretine riayet etmeden Lefkoşa-Güzelyurt ana yoluna giriş yapmaya çalıştığı esnada polis tarafından durduruldu.

Yapılan evrak kontrolünde sürüş ehliyeti olmadığı tespit edilen zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldı. Aramada; içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet naylon poşet, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan sigara sarma kağıdı ve iki adet makas bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlıya uyuşturucu test cihazıyla yapılan testin pozitif çıkması üzerine şahıs tutuklandı.

Girne’de, Y.J.Y.A.(E-20) ve A.M.K.A’nın (E-22) kalmakta oldukları evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada toplam 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Esentepe-Tatlısu ana yolunda, polis tarafından trafik kontrolü yapıldığı esnada ise, kullanımındaki araçla polis kontrol noktasından kaçan A.C.(E-27), bölgede bulunan bir site içerisinde tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında konu şahsın üzerinde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Beyarmudu’nda yangın

Beyarmudu’nda, belediyeye ait garaj avlusunda bulunan saçtan mamul oda içerisinde, elektrik aksamlarının aşırı yüklenip ısınmasından dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; 1 adet hava kompresörü, 1 adet alet çantası, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet spiral, 1 adet ağaç kesme makinası ve 2 adet yangın söndürme tüpü yandı.

- İzinsiz ikamet eden sekiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen sekiz kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.