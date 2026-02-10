Adanın en büyük kapalı pazar alanına sahip olduğu bildirilen İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı'nın açılış töreni 13 Şubat Cuma yapılacak.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, tören 10:30’da başlayacak. Tesis, İskele Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi’nin (KEİ) katkılarıyla yapıldı.

Pazar yeri ve terminal alanının 30 bin metrekare üzerine inşa edildiği belirtilen açıklamada, 4 bin metrekarelik kapalı pazar yerine ve 300 araçlık otoparka sahip olan terminal ve pazar yerinin, üretici ile tüketiciyi dört mevsim hijyenik, güvenli ve konforlu bir ortamda buluşturacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Kapalı pazar yerinin esnafın konuşlandırılması amacıyla kapılarını 30 Ocak'ta açtığı belirtildi.

Pazarda tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi için elektronik tartıların da yerleştirildiği, tüketiciler için alış-veriş arabaları da bulundurulacağı kaydedildi.

-Sosyal aktivitelere ev sahipliği yapılabilecek

Pazar yeri, pazarın kurulduğu günlerin dışında sosyal aktivitelere ev sahipliği yapabilecek .