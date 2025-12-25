Girne’nin Zeytinlik bölgesinde geçen yıl yaşanan skandal, annenin polise yaptığı itirafla gün yüzüne çıktı. 15 aylık bebeğin istismar edildiğini gösteren görüntüler üzerine hem anne hem de baba tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne’nin Zeytinlik bölgesinde geride bıraktığımız yıl Ocak ayında yaşanan olay, bir buçuk sene önce kayda alınan video ile ortaya çıktı. Boşanma aşamasında olduğu eşi T.Y.Ç’nin kendisine çocuğunu göstermediği için Girne Polis Müdürlüğüne giden anne D.S. “çocuğumu istismar ediyor” diyerek itirafta bulundu.

Ahbap Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre; Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis ekipleri tarafından anne D.S’nin cep telefonunda yaptığı ön incelemede gördüğü video karşısında dehşete düştü.

Zanlı D.S’nin olay tarihinde 15 aylık kız çocuğunu istismar eden kocasını videoya çektiği tespit edildi hem anne hem de baba tutuklandı.

Tutuklanan anne ve baba bugün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartıldı ve soruşturma kapsamında 2 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.