Girne’de bu sabahın erken saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Cuma Uzdilli (E-61), yönetimindeki JT 132 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Naci Talat Caddesi'ne giriş yaptı.

Araç, o esnada caddede, 96 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Habip Kaan Ağdemir (E-22) yönetimindeki RH 024 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RH 024 plakalı araç ise, Anıl Taktuk (E-35) yönetimindeki TZR 350 plakalı araca çarptıktan sonra takla atıp, tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan TZR 350 plakalı araç sürücüsü Anıl Taktuk ve RH 024 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Dık (E-19), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

RH 024 plakalı araç sürücüsü Habip Kaan Ağdemir, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.