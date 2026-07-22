Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, küçük partilerin de Meclis’te temsil edilmesinin demokratik açıdan değer taşıdığını belirterek, seçim ittifaklarının önünün açılması gerektiğini savundu.

Seçimlerin erken bir tarihte yapılmasının ülke açısından daha faydalı olacağı görüşünü de ortaya koyan Arıklı, seçimden sonra şartların oluşması halinde farklı partilerle koalisyon kurma konusunda görüşülebileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, Nazar Erişkin’in sunduğu Güne Dair programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

-Erken seçim…

Arıklı, erken seçimin daha önce yapılması gerektiğini uzun süredir savunduklarını belirterek, bu görüşlerini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de dile getirdiklerini söyledi. Seçimlerin ertelenmesinin bazı planlamalarda sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Arıklı, gelinen noktada mevcut takvime uyulacağını ancak erken seçim önerilerinin haklılığının bugün daha net görüldüğünü kaydetti.

Koalisyon hükümetlerinin kuruluş aşamasında belirlenen süreler doğrultusunda hareket edildiğini hatırlatan Arıklı, mevcut hükümetin de beş yıllık bir dönem hedefiyle kurulduğunu belirtti. Arıklı, buna rağmen seçimlerin daha erken bir tarihte yapılmasının ülke açısından daha faydalı olacağı yönündeki görüşlerini koruduklarını ifade etti.

-“İttifakların önü açılmalı”

Seçim sistemi ve temsilde adalet konusuna da değinen Arıklı, demokratik sistemlerde temsilde adalet ile yönetimde istikrar arasında denge kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Küçük partilerin de Meclis’te temsil edilmesinin demokratik açıdan değer taşıdığını belirten Arıklı, seçim ittifaklarının önünün açılması gerektiğini savundu.

Seçim barajına ilişkin olası düzenlemelerin tartışılabileceğini ifade eden Arıklı, yapılacak değişikliklerin tüm siyasi partilere eşit ve adil yaklaşması gerektiğini vurguladı.

-“Siyasette hiçbir kapı tamamen kapatılmamalı; farklı partilerle görüşülebilir”

Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) mevcut siyasi tablo içerisinde tek başına iktidar olmasının kolay görünmediği görüşünü de paylaşarak, ülkede koalisyon kültürünün güçlü olduğunu ve önümüzdeki dönemde de benzer siyasi tabloların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Olası koalisyon senaryolarına ilişkin soruları da yanıtlayan Arıklı, siyasette hiçbir kapının tamamen kapatılmaması gerektiğini belirterek, şartların oluşması halinde farklı partilerle görüşülebileceğini dile getirdi.

-“Yaptıklarımızı da yapamadıklarımızı da anlatıyoruz”

Hükümetin performansına yönelik değerlendirmelerde bulunan Arıklı, YDP olarak yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşırken eksik kalan konularda da öz eleştiri yaptıklarını söyledi. Siyasi samimiyetin vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu savunan Arıklı, yalnızca başarıları değil, gerçekleştirilemeyen projeleri de açık şekilde dile getirdiklerini ifade etti.

-Hukuk devleti vurgusu…

Kamuoyunda gündeme gelen bazı soruşturma ve iddialara ilişkin de konuşan Arıklı, hukuk devleti ilkesine bağlı kaldıklarını belirterek, yargı süreci tamamlanmadan hiç kimsenin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurguladı.

-“YDP ilk üç parti arasında”

Arıklı, YDP’nin birçok araştırmada ilk üç parti arasında gösterildiğini öne sürerek, partilerinin yükseliş trendini sürdürdüğünü söyledi. Siyasi süreç içerisinde dengelerin değişebileceğini kaydeden Arıklı, halkın samimi siyaseti takdir ettiğine inandığını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, seçim dönemlerinde yaşanan iç tartışmaların zamanla geride kaldığı, seçmenlerin büyük ölçüde partileri etrafında kenetlendiği ve UBP’nin ciddi bir oy kaybı yaşamayacağı görüşünü ortaya koydu.