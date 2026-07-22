Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına güçlü şekilde sahip çıkan bir halk olduğunu belirtti.

Öztürkler, Kıbrıs meselesinin doğru anlaşılabilmesi için 1960 ve 1963 yıllarında yaşanan gelişmelerin iyi bilinmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının pek çok köyden zorla çıkarıldığını, dar bölgelere sıkıştırıldığını ve sistematik saldırılar ve katliamlara uğradığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Ziya Öztürkler, TGRT canlı yayınında İhlas Haber Ajansı (İHA) KKTC Temsilcisi Gökçe Örnekal’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla da güvenliğe kavuştuğunu belirten Öztürkler, bugün KKTC'de KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının özgürce dalgalandığını, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına güçlü şekilde sahip çıkan bir halk olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkına güven verdiğini belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderliğinin, Türkiye'nin savunma sanayii ve teknolojide ulaştığı seviyenin KKTC için de önemli bir güvence olduğunu söyledi.

"Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir" diyen Öztürkler, NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasının Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini gösterdiğini, Türkiye'nin dünya siyasetinde söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını, Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu belirten Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkının haklarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti asla yedirmez. Bu mücadeleyi hiçbir zaman yalnız yürümemiştir, her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümüştür." dedi.