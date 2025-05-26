Girne’de, dün, Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tatil Operasyonu”nda 28 gr hintkeneviri ve 4 gr kokain türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yavuz Çıkarma Plajı çemberinde saat 18.30’da polis tarafından M.K’nin (E-38) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda 28 gr hintkeneviri ile 4 gr kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 45 bin 400 TL nakit para tespit edildi.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.