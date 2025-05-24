Girne'de bir iş yerinde asansörün 6 metre aşağıya düşmesi sonucunda asansörde bulunan iş yeri çalışanı Uğur Kılıçsallayan’ın (E-25) ağır şekilde yaralandığı kazayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Asansörün birinci kattan bodrum katına doğru düşmesiyle Kılıçsallayan'ın sol kolu ve sol bacağı asansör kabini ile duvar boşluğu arasına sıkışmıştı, olayla ilgili Y.B.S.(K-33), Y.K.(E-27) ve M.D.T.(E-33) tutuklandı.

-Hırsızlıktan 2 tutuklu

Lefkoşa'da enerji içeceği, Girne'de ise misafir olarak bulunduğu evden ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete ait buzdolabından iki adet enerji içeceği çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen E.Y. (E-19) tutuklandı.

Girne’de, misafir olarak bulunduğu ikametgahtan ev sahibine ait 130 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen H.G. (E-31) tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

-Lefkoşa Polis Müdürlüğünde polisi darp

Lefkoşa’da, Polis Müdürlüğü binasında meydana gelen başka bir olay nedeniyle polis merkezine celp edilen ve görevli polisin kendisine alkol alıp almadığını sorması üzerine görevli polisi darp edip görevinden men eden Z.S. (E-31) tutuklandı. Alkol testinde Z.S'nin 101 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu da tespit edildi.

-Gazimağusa’da bağırıp çağırarak rahatsızlık yağan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da iki ayrı yerde alkollü içki tesiri altındayken makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan iki kişi tutuklandı.

İstiklal Caddesinde tutuklanan V.D.(E-42) ve İnönü Bulvarı'nda tutuklanan A.D.(E-27) nefes örneği vermeyi reddetti.

-Lefkoşa’da kayıp şahıs

Lefkoşa’da sakin Özlem Nur Bolat’ın (K-22), 22 Mayıs Perşembe günü saat 14.00 sıralarında kaldığı ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.