Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Salih Erşangil, Göç Yasası mağduru çalışanlar için Başbakan Ünal Üstel’in verdiği “mağduriyetlerinin giderileceği” sözünün devamının gelmediğine dikkat çekti.

Konuya dair Başbakana yönelik çağrılarına rağmen henüz bir ilerleme yaşanmadığını belirten Erşangil, “Başbakanın verdiği sözler de kendisine yapılan çağrılar da havada kalmıştır” dedi.

Erşangil, Göç Yasası mağduru çalışanlara yönelik mağduriyetlerin giderileceği ilgili 2022 yılında kamuda örgütlü sendikalarla protokol imzalandığına ve bazı sözler verildiğini belirterek, sürecin bir süre sonra durduğunu ve gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’e yaptıkları çağrıların da yanıtsız kaldığını ifade eden Erşangil, “2022 yılında kamuda örgütlü sendikalarla imzalanan protokol ve verilen sözlerin gereği yapılmalı, çalışanların mağduriyetini azaltmak adına süreç ilerletilmelidir. Başbakan sözünün arkasında durmalıdır. Bu yöndeki ısrarımız artarak devam edecektir” dedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Salih Erşangil’in yaptığı açıklama şöyle:

“Başbakan Ünal Üstel’in, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı yasaya tabi çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik vermiş olduğu sözler de, bu bağlamda kendisine yapılan çağrılar da maalesef havada kalmıştır.

2022 yılında, kamuda örgütlü sendikalar ile yaptığı görüşmeler sonrasında protokole imza atan Başbakan, maalesef kendi imzasının arkasında durmamıştır. Göç Yasası’na tabi çalışanlar için eşitsizliğin giderileceği yönünde sözler verilse de, süreç bir süre sonra durmuş ve yapılan tüm çağrılara rağmen gerekli adımlar hala atılmamıştır.

Bugün Göç Yasası mağduru dediğimiz emekçiler, ayni iş yerinde ayni emeği ortaya koydukları çalışanlardan ayrıştırılmakta, devlet eliyle yapılan bu ayrımcılıkla birlikte ekonomik kriz koşullarına direnmekte güçlük çekmektedir.

Çalışanların mağduriyetini azaltmak adına daha da fazla gecikmeden verilen sözlerin ve atılan imzaların arkasında durulmasını beklediğimizi yineliyor, bu yöndeki ısrarımızın artarak süreceğinin altını çiziyoruz.

Çünkü eşitlik lütuf değil, haktır.”