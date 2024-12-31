Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gökbilen mesajında Milli Takımların 2024 yılında Özbekistan’da başarılı olarak En iyi takım Kupası ödülü ile Genel Klasman ikinciliği kupalarını kazanırken, Güney Afrika’da Genel Klasmanda ikinci, Gençler Klasmanında Birincilik Kupalarını kazandıklarını anımsatarak başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydetti.

Gökbilen “KKTC yapılan Üç Uluslararası Müsabakanın da; 21. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası, 34. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası 2024, 9. WBMF Renkli Kuşaklar, şampiyonalarında Takım birinciliklerini kazanan Bir yılda 62 Yerel Müsabaka düzenleyen Federasyonumuz ve Millierimiz tarih yazmıştır” dedi