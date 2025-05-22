Dipkarpaz İlkokulu’nun organizasyonuyla 27 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Dipkarpaz sakini ve bölge öğretmenlerinden Göktuğ Alkan’ın anısını yaşatmak için "Göktuğ Alkan 1.Anı Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Akdeniz kızları galip Akdeniz kızları galip

Yeniereköy - Dipkarpaz Belediyesi'nden verilen bilgiye göre,  turnuva bugün 9 ilkokul futbol takımının katılımıyla Dipkarpaz çim sahasında yapıldı. 

Turnuvaya Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, merhum Göktuğ Alkan’ın ailesi, bölge ilkokul müdür ve öğretmenleri ile okul takımları katıldı.