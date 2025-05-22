Dipkarpaz İlkokulu’nun organizasyonuyla 27 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Dipkarpaz sakini ve bölge öğretmenlerinden Göktuğ Alkan’ın anısını yaşatmak için "Göktuğ Alkan 1.Anı Futbol Turnuvası” düzenlendi.
Yeniereköy - Dipkarpaz Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, turnuva bugün 9 ilkokul futbol takımının katılımıyla Dipkarpaz çim sahasında yapıldı.
Turnuvaya Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, merhum Göktuğ Alkan’ın ailesi, bölge ilkokul müdür ve öğretmenleri ile okul takımları katıldı.