Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlayan mücadeleye Fenerbahçe çok hızlı bir giriş yaparken, gol perdesini 8. dakikada Cengiz Ünder ile açtı.

Cengiz Ünder aynı zamanda bu gol ile birlikte sarı-lacivertlilerle ligde ilk golünü kaydetmiş oldu.

Cengiz Ünder'den 1 gol 1 asist

Gol sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçeliler orta sahadan etkili çıkışlar yaparken, sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder bu kez de asistini yaparken Michy Batshuayi 40. dakikada golünü atarak farkı 2'ye yükseltti. Michy Batshuayi de bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

İlk yarının bitimine bir dakika kala penaltı kazanan ev sahibi Kayserispor'da topun başına geçen Olivier Kemen, Dominik Livakovic'i mağlup ederek ilk 45 dakikanın skorunu 2-1 olarak belirledi.

İkinci yarı başlarken, ilk yarıdaki gibi iştahlı başlayan Fenerbahçe günün iyi isimlerinden Michy Batshuayi 50. dakikada yeniden sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

2 farkla geriye düşen Kayserispor pes etmezken önce 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ile farkı 1'e indirdi daha sonra 73. dakikada Miguel Cardoso ile skoru 3-3 yaparak karşılaşmada ilk kez eşitliği yakaladı.

Batshuayi ilk 11'e hat-trick yaparak döndü

Temponun bir saniye düşmediği maçta bu sefer de 78. dakikada sarı-lacivertliler VAR kontrolü sonrası penaltı kazanırken, topun başına geçen Michy Batshuayi golünü atarken, hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın son dakikasına girilirken, Fred hakem Zorbay Küçük'e yaptığı itiraz nedeniyle direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı ve Brezilyalı yıldız derbi öncesi cezalı duruma düştü.

Derbi öncesi iki kötü haber

Aynı dakikada Mert Hakan da itirazdan ikinci sarı kartı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

90 dakika sona ererken, bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 43'e yükseltirken, derbi öncesi hata yapmadı. Ligin formda ekiplerinden Mondihome Kayserispor ise 7 maç sonra kaybederken 29 puanda kaldı.