Gönyeli Alayköy Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlar ve su taşkınları nedeniyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve su taşkınlarına müdahale ediyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde aşırı yağışlar ve su taşkınlarıyla ilgili kriz masası oluşturuldu.

Kriz masasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ, Gönyeli Polis Karakolu Amiri Ali Pamit ve Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu’nun katılımıyla toplantı yapılarak durum değerlendirmesi yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, Gönyeli–Alayköy Belediyesi’ni ziyaret edere, kriz masasından son duruma dair bilgi aldı.

İncirli, daha sonra belediyeden ayrılarak Gönyeli Alayköy Belediyesi İdari Amiri Savaş Tilki ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Mimar ve Mühendisi Serhat Kutlu eşliğinde su taşkınlarının yaşandığı yerleri ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

CTP Genel Başkanı İncirli’ye Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya ve Ürün Solyalı eşlik etti.

- İncirli: “Henüz bitmiş bir durum yok”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek kurulan kriz masasından doğal afetle ilgili son duruma dair bilgi aldıklarını kaydetti.

Bazı bölgelerde çok ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden İncirli, evleri su bastığını ve su yükselmelerinin yaşandığını kaydetti.

İklim krizi nedeniyle beklenmedik doğal taşkınlıklara bütün dünyanın hazırlık yaptığını belirten İncirli, kendilerinin de buna hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Bölgede çok sıkıntı yaşayan yurttaşların olduğunu ifade eden İncirli, “Henüz bitmiş bir durum yoktur.” dedi.

“Meteroloji’den aldığımız bilgiye göre, bugün öğleden sonra da aşırı yağış bekleniyor.” diyen İncirli, bir yılda yağması gereken yağışın bir kaç saat içinde yağdığını kaydetti.

İncirli, “Çok eksiksiz bir afet yönetimi yapılması gerekiyor. Bugünkü yağıştan sonrada bir risk vardır.” şeklinde konuştu.

Bütün imkanların seferber edilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, koordineli ve riskleri hesaplayacak şekilde ilerlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- “Hükümete ‘bütçe görüşmelerine ara verilmesi konusunda’ teklif götürdük”

Ana muhalefet partisi olarak hükümete bütçe görüşmelerine ara verilmesi konusunda teklif götürdüklerini kaydeden İncirli, hükümet kanadının konuyu değerlendirdiğini kaydetti.

“Bir de bugün gelecek olan yağıştan önümüzde ciddide bir risk var. Bu bölgede bazı evlerde tahliyeler yapıldı.” diyen İncirli, bu tür olumsuz durumlarda planlamanın önemine değindi.

Ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren İncirli, yapılaşmanın kontrollü ve risk taşımayacak şekilde olmasının önemine de değindi.

İncirli, “Artık eskisi gibi güvende olmadığımızı da anlamamız gerekiyor. Yani artık bir iklim krizi gerçeği var. Beklenenin üzerinde aşırı bir doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz. Budur bizi aslında zorlayan.” İfadelerine yer verdi.