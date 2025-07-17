Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) arasında 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın katılımıyla karşılıklı anlayış ve uzlaşı çerçevesinde tamamlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu bizim ikinci sözleşmemiz. Belediye olarak göreve geldiğimiz günden beri emeğe, alın terine, birlikte üretmeye hep değer verdik. Önemli olan sadece sözleşmeye imza atmak değil; o sözleşmenin ruhuna uygun bir şekilde, refah ve huzur içinde bir çalışma hayatı sürdürebilmektir.

Sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen Sendika Başkanımız Mustafa Yalınkaya’ya, sendika temsilcilerine, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bu sürece katkı koyan belediye meclis üyelerimize yürekten teşekkür ederim.”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya da konuşmasında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile sürdürülen yapıcı diyalog olduğunu belirtti.