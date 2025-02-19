Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artarken bu yükü artık kaldıramayan yollarda seyahat etmek de çileye dönüşüyor.

Hiç şüphesiz, ülkedeki en yoğun trafik sıkışıklığı başkent Lefkoşa’daki Gönyeli çemberinde yaşanıyor. Gönyeli çemberinin Girne, Güzelyurt ve Mağusa ana yollarını birbirine bağlayan en yoğun dönel kavşak olması, trafik sıkışıklığına da en büyük etken olarak görülüyor.

Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde Gönyeli çemberindeki trafikte oluşan metrelerce araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik sıkışıklığı yüzünden bazı sabırsız sürücüler de çeşitli kural ihlalinde bulunarak kazaya davetiye çıkarıyor. Gönyeli’den gelen bazı “uyanık sürücüler”, metrelerce uzayan araç kuyruğunda beklememek için Girne istikametine doğru olan dönüş yolundan şerit ihlalinde bulunuyor.

Gönyeli çemberindeki trafik sıkışıklığının, Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde yapımı devam eden köprülü dönel kavşağın tamamlanmasıyla rahatlatılması hedefleniyor.

KURAL TANIMAZ BİR TOPLUM OLDUK!

Öte yandan ülkemizde her geçen gün artış gösteren ölümcül trafik kazaları ise, trafikte yollarımızın ne kadar güvenli olduğunun tartışılmasına yol açıyor.

Özellikle son yıllarda işlenen trafik suçlarına bakıldığında, ne kadar “kural tanımaz” bir toplum olduğumuz da ortaya çıkıyor. Yollarda “ölümüne” araba kullandığımız, insan canına mal olabilecek kural ihlalleri yaptığımız trafik raporlarında yer alsa da, hemen her gün yaşanan kazalarla yine de akıllanmadığımız anlaşılıyor.