Darts’ta 5. Hafta

Tuborg Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 5’nci hafta maçları önceki akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi.

Süper ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy Spor Kulubü’nün bay geçtiği haftada süprize izin vermeyerek Beyarmudu deplasmanında 15-1’lik skor ile gecenin en farklı galibiyetini alıp maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise deplasmanda Cihangir Spor Kulubü ile karşılaştı ve maçtan 6-10 galip gelerek üçüncülükteki yerini korudu.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Fota Darts Derneği ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübü arasında çekişmeli geçen maçı 9-7 kazanmasını bilen Fota Darts Derneği zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Güzelyurt Darts Birliği, Süper ligdeki ilk 3 puanını Gönyeli Spor Kulübü karşısında 12-4’lük skor ile elde ederek averajla 5’nciliğe yükseldi. Haftayı bay olarak geçen Minareliköy Spor Kulübü ise 2’nci sıraya düştü.

Birinci Lig B grubunda Kıbrıs Dart Derneği Liderliğini sürdürdü

Tuborg Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda ligin güçlü takımlarından Aydınköy Darts Birliği ile karşılaşırken, karşılaşmadan 12-4 galip ayrılarak averaj ile liderliğini korurken, takipçisi Lefkoşa Spor Birliği ise deplasmanda Denizplaza Spor Derneği ile karşılaştı. Lefkoşa Spor Birliği karşılaşmayı 12-4 kazanarak liderlik takibini sürdürmeye devam etti. Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü ile Düzova Dart Derneği karşılaşmasında gülen taraf Girne ekibi oldu ve karşılaşmadan 9-7 galibiyet ile ayrılarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı. Gazimağusa Darts Birliği ile Coşkuner Kültür ve Sanat Derneği karşılaşması 8-8 beraberlikle sonuçlanara, gecenin tek berabere sonuçlanan karşılaşması oldu.

Cihangir S.K. - Gönyeli Avcılık At. Kulübü ………….. 6-10

Fota Darts Derneği - Alsancak Y. S.K. ……………….. 9-7

Gönyeli Spor Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği …….. 4-12

Beyarmudu Belediyesi - Gönyeli Darts Birliği ……… 1-15

Minareliköy S.K. - Bay

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü - Düzova Darts Derneği ……. 9-7

Aydınköy Darts Derneği Birliği - Kıbrıs Dart Derneği ………. 4-12

Deniz Plaza Spor Derneği - Lefkoşa Spor Birliği ………………. 4-12

Coşkuner K.S.S.Derneği - Gazimağusa Darts Birliği …………8-8