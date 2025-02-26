Yer: iskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Kaan Yatman, Çağatay Kılıç

Caesar L.G.Birliği: Chi(10), Hasan Kasap (109, Temur (25), Walker, Can (3), Hasan Debeş, Vela, Hüseyin

Gönyeli KoopBank: Fuat, James (16), Aykut (17), Refet (6), Doruk (6), Berkem (13), Hasan, Attila (10)

1.periyot: 16-18

İlk yarı: 33-37

3.periyot: 42-47

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde sezon dün gece başlarken Gönyeli KoopBank deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 68-51 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda kalabalık, soğuk ve loş ışıklar altında oynanan karşılaşmaya Caesar Larnaka Gençler Birliği iyi başlasa da Gönyeli KoopBank once farkı sonra da ilk bölümü 18-14 önde geçti.

İkinci periyotta da Attila ve Doruk ikilisi ile etkili olan Gönyeli KoopBank devreyi 37-33 önde bitirdi.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğünü sürdüren kırmızı beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi ve üçüncü periyotu 47-42 üstün geçti.

Son bölümde James, Berkem, Aykut Atilla üçlüsü ile etkili olan Gönyeli Koop farkı açarak maçı 68-51 kazandı ve seozna galibiyetle başladı.

Maçta Gönyeli KoopBank adına James, Aykut, Berkem ve Attila öne çıktı.

Caesar Larnaka Gençler Birliğinde Temur 25 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Ligde yarın akşam Cortado Adaspor – Çetinkaya ile Mağusa Arena’da karşılaşacak.