Gönyeli Spor Kulübü'nün yeni başkanı belirlendi.

Kulüpten verilen bilgiye göre, Baştaşlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü olan başarılı iş insanı Sinem Baştaş, Gönyeli Spor Kulübü'nün ilk kadın başkanı oldu.

Sinem Baştaş’ın 2024-2025 Yönetim Kurulu Listesi şöyle:

Sinem Baştaş (Başkan)

Mehmet Kofalı

İsmail Mıstıkoğlu

Biray Deliceırmak

Erkan Baştaş

Serhan Yorucu

Osman Nazlı

Serdar Akgüç

İrem Dülgeroğlu

Murat Pirgot

Mustafa Akyön

Üney Bensel

Okan Atav

Ali Nihad Güran

İrfan Atik

Özerk Göçmen

Ahmet Kocayiğit

Dağhan Güran