Gönyeli Spor Kulübü'nün yeni başkanı belirlendi.
Kulüpten verilen bilgiye göre, Baştaşlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü olan başarılı iş insanı Sinem Baştaş, Gönyeli Spor Kulübü'nün ilk kadın başkanı oldu.
Sinem Baştaş’ın 2024-2025 Yönetim Kurulu Listesi şöyle:
- Sinem Baştaş (Başkan)
- Mehmet Kofalı
- İsmail Mıstıkoğlu
- Biray Deliceırmak
- Erkan Baştaş
- Serhan Yorucu
- Osman Nazlı
- Serdar Akgüç
- İrem Dülgeroğlu
- Murat Pirgot
- Mustafa Akyön
- Üney Bensel
- Okan Atav
- Ali Nihad Güran
- İrfan Atik
- Özerk Göçmen
- Ahmet Kocayiğit
- Dağhan Güran
Editör: Burhan CANBAZ