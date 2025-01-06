ttec U 14 Kızlar Ligine iki karşılaşma ile devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda A Grubu maçında 4.maçında Gönyeli KoopBank, Alsancak karşısında 45-28 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Maçta KoopBank oyuncusu Sahil 9 sayı, 7 ribaund ve 28 verimlikle dikkat çekti.
B Grubu’nda Fast Break, Kıvılcım karşısında 44-31 galip gelerek üçüncü maçında ilk galibiyetini almayı başardı.
Maçta Fast Break’ten Lavin 25 sayı 18 ribaund ile hem double double yaptı hem de ikinci 17 verimlikle öne çıktı.
Gönyeli ve Fast Break galip
ttec U 14 Kızlar Ligine iki karşılaşma ile devam edildi.
Yorumlar