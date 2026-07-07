Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafo değişim çalışması nedeniyle perşembe günü Gönyeli Yenikent’te bazı sokaklara elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şu sokaklarda yapılacak:

“İpekyolu sokak, Soylu sokağın bir kısmı, Belediye sokak, Kuğu sokak, Petek sokak, Ege sokak, Menekşe sokak, Tomurcuk sokak, Nisan sokak ve civarı.”