Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), trafo değişim çalışması nedeniyle perşembe günü Gönyeli Yenikent’te bazı sokaklara elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şu sokaklarda yapılacak:

“İpekyolu sokak, Soylu sokağın bir kısmı, Belediye sokak, Kuğu sokak, Petek sokak, Ege sokak, Menekşe sokak, Tomurcuk sokak, Nisan sokak ve civarı.”