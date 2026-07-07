Ahmet KARAGÖZLÜ- Özel Haber

Ayia Napa'da dört kişinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'ın ailesi, KIBRIS GENÇ TV'ye konuştu.

Hatırlanacağı üzere, pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, dört kişinin saldırısına uğrayan Ahmet Tan, ağır yaralı halde Ayia Napa'da bir sokakta bulunmuştu. İlk müdahalesinin ardından Paralimni bölgesindeki Mağusa Genel Hastanesi'ne kaldırılan Tan, daha sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İsveç pasaportuna sahip 18 yaşındaki dört kişi tutuklanmıştı. Zanlılar, “Ağır Bedensel Zarar Verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılırken, haklarında 8 günlük tutukluluk emri alınmıştı.

Rum haber kaynakları, İsveç pasaportuna sahip zanlıların Arnavutluk, Şili ve Irak kökenli olduklarını, Kıbrıs'a “turist” olarak geldiklerini ve pazartesi günü adadan ayrılmayı planladıklarını belirtmişti.

KIBRIS GENÇ TV Muhabiri Ahmet Karagözlü, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tedavisi süren Ahmet Tan’ın ailesine ulaştı. Muhabirimiz, hastanede aile yakınlarıyla görüşerek, Ahmet Tan’ın sağlık durumuyla ilgili bilgileri aldı.

HASAN TAN: AMELİYAT BİTTİ, DURUMU İYİYE GİDİYOR

Ahmet Tan’ın ağabeyisi Hasan Tan, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

“5 İLE 7 GÜN ARASI UYUTULACAK”

Doktorların verdiği bilgiyi aktaran Hasan Tan, kardeşinin “beş ile yedi gün arası” daha uyutulacağını söyledi.

AİLEDEN YALAN HABERLERE TEPKİ

Mehmet Tan, sosyal medyada kardeşiyle ilgili çıkan yalan haberlere de tepki gösterdi.

“ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ”

Kardeşinin kavgacı biri olmadığını söyleyen Mehmet Tan, güçlükle “adaletin yerini bulmasını” istediklerini söyledi.



