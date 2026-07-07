Gazimağusa Suriçi’nde bulunan Lala Mustafa Paşa Camii’nde devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında yapılacak sondaj çalışması nedeniyle Mahmut Celaleddin Sokak araç trafiğine kapatıldı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, bugün sabah saatlerinde başlayan yol kapama uygulamasının, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde bir hafta sürmesi öngörülüyor.

Yol kapama, halk arasında Tatlıcı İrfan olarak bilinen bölgedeki 28. Mehmet Çelebi Sokak ile Mahmut Celaleddin Sokak’ın birleştiği kavşaktan başlayarak Mahmut Celaleddin Sokak güzergâhı boyunca geçerli olacak.