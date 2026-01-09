Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu kurumlarında görevli olup özürsüz ve izinsiz görev yerlerine gitmeyen kamu çalışanlarının sendikaya bildirilmesi yönündeki çağrıları üzerine, 70 civarındaki kamu çalışanının isminin sendikaya iletildiğini açıkladı.

Bengihan yazılı açıklamasında ilgili soruşturmanın yapılması ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde gereğinin yapılması amacıyla söz konusu listeyi bugün Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na verdiklerini de bildirdi.

Görev yerlerine gitmeyen bir o kadar daha kamu çalışanının ise, çağrının ardından görev yerlerine gitmeye başladığını belirten Bengihan, bununun çağrının etkili olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bengihan, kamu kurumlarından halkın etkin ve verimli hizmet alabilmesinin sağlanması ve görevini layıkıyla yapan kamu çalışanlarının zan altında kalmasının önlenmesi amacıyla sendikanın konunun takipçisi olacağını da ifade etti.