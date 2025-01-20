Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki görüşmesi başladı.

Görüşme Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Görüşmede, iki lider yeni geçiş kapılarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce Metehan’da yaşanan sıkışıklığı da giderecek Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş kapısının açılmasının şart olduğunu söyleyerek, Haspolat kapısının açılmasını önerdi.

Haspolat kapısının açılmasıyla araçlı geçişlerde rahatlama sağlanması, aynı zamanda iki taraf arasında yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacminin arttırılması hedefleniyor.