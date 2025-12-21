Lefkoşa’da uyuşturucu bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.30’da Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, devriye halindeki Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, park halindeki araçta bulunan H.C.F.(E-19), M.K.(E-21) ve V.A’nın (E-21) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında, H.C.F’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.