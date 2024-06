Grand Harmony Education Center’in geleneksel Çocuk Şenliği kutlamaları geçtiğimiz gün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması) gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğin tüm geliri “SOS ÇOCUK KÖYÜ DERNEĞİ “yararına bağışlanacak.

Grand Harmony Education Center tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği büyük bir katılımla düzenledi. Grand Harmony Education Center tarafından bu yıl da 5.si düzenlenen Büyük Düşler Çocuk Şenliği SOS çocuk köyü derneği yararına düzenlendi.

Okulun öğrencileri rengârenk giysileri ve muhteşem şarkılarıyla birbirinden güzel gösteriler sundu. Çocuklar sahnede şarkılar söyledi dans etti. Aileler büyük bir heyecan ve gururla gösteriyi izledi gece sonu çocuklarını ayakta alkışladı.

Grand HarmonyEducation Center öğrencilerinin yer aldığı ve SOS çocukları dans grubu ayni zamanda sahneyi paylaşan Lefkoşa Folklör Derneği Çiftetelli grubu da sahne aldı.

Tüm gelirin SOS Çocuk Köyü’ne bağışlandığı Grand HarmonyEducation Center’in düzenlemiş olduğu 5. Büyük Düşler Çocuk Şenliği etkinliği büyük beğeni topladı.

Okulun eğitmeni ve direktörü Şerife Kutruza Sertuğ kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şerife Kutruza Sertuğ’un paylaşımı şöyle:

V. BÜYÜK DÜŞLER ÇOCUK ŞENLİĞİ...

Teşekkür Yazısı...

Eğitim kurumumuz Grand HarmonyEducation Center tarafından bu yıl geleneksel hale dönüştürdüğümüz ve 5.sini düzenlediğimiz Büyük Düşler Çocuk Şenliği kapsamında, sos çocuk köyü derneği yararına bir gece organize edildi. Başta kocaman kalpli tüm can öğrencilerimize ve de en az onlar kadar kocaman kalplere sahip olan SOS çocukları dans grubu ve eğitmenleri ile SOS yetkililerine ardından kocaman kalpli çalışma arkadaşlarım can öğretmenlerimiz ( Gulden Sah LevzaŞenanÖzseyit Guner Ibis Erişen Serap Coşkun Sevil Bıyık Laden Partalcı Aktaş YılşenCanaşAsum Kalaycılar İzel Boransel'e ) kurum emektarımız Alev Öztoprak ile kendisi kilometrelerce uzakta olsa da kalbi hep bizimle atan bir diğer emektarımız Remziye Yıldız 'a .... ilgili gece bizlerden emeğini esirgemeyen stajerlerimiz; ( ŞelinÖzseyit Dilara Zengin Berkan , Metin Laden Saral ) ve yine herzaman olduğu gibi yanı başımızda bulunan can dost ailelerimiz; Bircan Beşoğlu Davulcu Nezire Ali Amca Eda Kızıl Ayşe Aykıç 'a.. gece boyunca çocuklarımızın giydiği harika kostümleri hazırlayan Kıray SKY WEAR Dikimevi Gülseren Kıray 'a... bizleri kırmayıp o gece öğrencilerimiz ile birlikte aynı sahneyi paylaşan koca yürekli Lefkoşa folk- der lefkoşa folklör derneği çiftetelli Ekibi eğitmenleri ve yöneticileri Hatice Kıray ile natıve cyprıots Müzik grubuna ve son olarak tüm gece boyunca ayakta çok büyük bir emek harcayarak bu güzel kareleri anılarımızda çok güzel raflara yerleştirebilmemiz için fotoğraflama yapan Ali Süerdem beyfendi ye kocaman teşekkürü bir borç bilirim. iyiki sizler ve de sorsalar iyiki grand harmonyliyiz deriz