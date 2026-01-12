Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın devlet, egemenlik ve Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri için önemine dikkat çeken sözlerinin halkın tümünün hassasiyetle izleyeceği, asla dışına çıkmayacağı bir rehber olması gerektiğini kaydetti.

Gülbahar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Gülbahar, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının milli varoluş ve egemenlik mücadelesinin simge ismi olduğunu belirterek, onun devlet, egemenlik ve Türkiye’nin önemine dikkat çeken sözlerinin halk için rehber niteliğinde olması gerektiğini vurguladı.

Mesajında, Denktaş’ın en zor dönemlerde bile Kıbrıs Türkü’nün boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Gülbahar, KKTC’nin Denktaş’ın siyasi dirayeti, kararlılığı ve halkına duyduğu sorumluluğun eseri olduğunu kaydetti.

Gülbahar, Denktaş’ın bıraktığı mirasın direnç, onur, devlet ve egemenlik olduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın milli ödev olduğunu, Denktaş’ın mücadelesini ve fikirlerini yaşatmanın tarihe ve geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gülbahar, gençlerin bu mücadeleyi iyi anlaması için gerekli çalışmaların yapılması çağrısında da bulundu.