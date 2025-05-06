Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, "Rum tarafıyla görüşmeler kesilmelidir." dedi.

Gülbahar, yaptığı yazılı açıklamada Rum tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunu değerlendirerek, yaşanan bazı gelişmeler, yapılan açıklamalar ve tavırlar karşısında kararlı bir duruş sergilenmemesinden dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

Rum lider Nikos Hristodulidis'in çıkardığı yasalar, yaptığı başvurular ve yönlendirmelerle, KKTC emlak sektörüne yatırım yapan yabancıların tutuklanmasına neden olduğunu söyleyen Gülbahar, bu olayı KKTC vatandaşlarının aleyhine çevirmeye yönelik girişimlerde de bulunduğunu belirtti.

Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik “saçma sapan konuşmak” şeklindeki ithamını ise “kendini bilmezlik” olarak niteleyen Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu saldırıları sineye çekmemesi, Rum lidere gereken cevabı vermesi, hükümet ve Anavatan Türkiye ile istişare ederek gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

Gülbahar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Rumların federasyon tezini savunmalarının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve egemenlik haklarını gasp etmektir” yönündeki açıklamasına da dikkat çekti.

Rum liderliğin her alanda Kıbrıs Türk halkına saldırdığını söyleyen Gülbahar, resmi görüşmeler için ortak zemin arayışı veya karşılıklı güven için iş birliği yapılması amacıyla görüşme yapılmasını eleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına verdiği yanıtı da eleştiren Gülbahar, iddia ve tutumunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Gülbahar, masaya oturulup federasyon konuşulmasının ve olmazsa statükonun devam etmeyeceği yönünde güvence istenmesinin, yeniden bir “oyalama sarmalına” girilmesi anlamına geleceğini ileri sürerek, “Rum tarafının anlayacağı dil, yaptıklarına misliyle karşılık verilmesidir. Eğer, o bizi acıtıyorsa, insanımızı, yatırımcımızı sıkıntıya sokuyorsa, biz de onun ayağına basmalıyız" dedi.

Türkiye’nin çözümün iki toplum arasında değil, egemen eşitliğe dayalı iki devlet arasında mümkün olacağı yönündeki tutumuna uygun davranılması gerektiğini söyleyen Gülbahar, “Yapılması gereken Rum tarafının istediği şekilde masaya oturmak değil, masaya oturmadan önce hakları güvence altına almak ve bu gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdürmek” diye konuştu.

Aziz Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümeti, Rum Yönetimi’nin emlak sektörüne, iş insanlarına ve yabancı yatırımcılara yönelik saldırıları sonlandırmadığı ve uluslararası platformları Kıbrıs Türkü aleyhine kullanmayı sürdürdüğü sürece, Rum kesimiyle hiçbir resmi ya da gayri resmi toplumlar arası görüşme yapmamaya davet etti"