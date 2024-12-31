Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, samimi bir şekilde Doğu Akdeniz’de huzur ve refahın sağlanmasını isteyenlerin Kıbrıs konusunda yaşanan tüm süreçleri göz önünde bulundurarak Türk tarafının iki devletli çözüm önerisine destek vermeleri zamanının geldiğini belirtti.

Gülbahar, yayınladığı yeni yıl mesajında Enosis hayalinden hâlâ uyanamadığını belirttiği Rum Yönetimini, gerçekçi davranarak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil edilmesine katkı sağlamaya davet etti.

Aziz Gülbahar mesajında özetle şunlara yer verdi:

“2025 yılına girerken dünyamızda hâlâ Ortadoğu ve Avrupa başta olmak üzere masum, on binlerce çocuğun, kadının da yaşamlarını yitirdikleri savaşlar yaşanması, kimi ülkelerin terör gruplarını kullanarak çıkarlarını koruma çabalarını sürdürmeleri, bazı ülkelerde açlıktan, gereken sağlık, barınma ve temizlik koşullarının sağlanamaması nedeniyle binlerce kişinin ölmesi insanlık adına utanç vericidir.

Bundan daha da acı verici olan bu sıkıntıları aşacak bir çabanın olmaması Birleşmiş Milletler örgütünün, Güvenlik Konseyi’nin 5 daimî üyesinin bencil tutumları yüzünden çalışamaz, sorun çözemez duruma gelmesidir…

Kıbrıs konusu BM’nin hala Rum yanlısı ve hatalı davranması yüzünden halledilemeyen konulardan bir tanesidir.

Türk tarafının iki Devletli çözüm talebindeki ısrarını doğru okuyamayan, sürekli silahlanan, topraklarını büyük ülkelerin askeri üssü haline getiren, 1950’lerde görmeye başladığı Enosis hayalinden hâlâ uyanamayan Rum Yönetimi bölgeye ve dünyaya barış ikliminin hâkim olmasını sağlayamaz…

Bu arada Kıbrıs konusunda doğru politikalarla haklı yolumuzda ilerlerken, içeride daha düzgün işler yapmamız, aksayan yerlerimizi düzeltmemiz, eksik olan yanlarımızı tamamlamamız şarttır.

Elbette bu noktada Meclisimize, Hükümetimize büyük görevler düşer ama sivil toplum örgütleri olarak bizler, sendikalar, meslek kuruluşları da artık popülist politikalara, uygulamalara değil doğrulara prim vermeli, kendimizi de sorgulamalı ve bencilce, zümresel çıkarlar yerine tüm halkın çıkarına olacak bizi gerçekten ileri taşıyacak kararlara, adımlara, değişimlere destek vermeliyiz…

2025 yılının savaşların sona ereceği, tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmaya başlayacağı bir yıl olmasını temenni ederim.”