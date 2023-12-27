Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 22 ve 23 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 71 hedefe hava harekatı düzenlendiğini, bu harekatlar, çatışmalar ve diğer vasıtalarla 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler'in, yapılacak çalışmalar konusunda talimatlar verdiği vurgulandı.

Güler, buradaki açıklamasında, 22 ve 23 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 kahraman askerin şehit verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Acımız büyük ama irademiz tam. Bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin."

- "Mücadelemiz devam edecek"

"Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." açıklamasında bulunan Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak devletin bekası, vatandaşların huzuru ve güvenliği için üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdikleri yoğun bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

Güler, "Hepinize iyi yıllar diliyorum, ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024'ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.