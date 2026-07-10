Gümrük ve İstihsal Yasası’nda değişiklik öngören yeni yasa tasarısını Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu. Tasarıyla, gümrük antrepoları ile motorlu araç teşhir antrepolarının kuruluşundan işletilmesine, denetiminden güvenlik tedbirlerine kadar birçok konunun ayrıntılı şekilde tüzükle düzenlenmesinin önü açılıyor.

Tasarıya ilişkin genel gerekçede, mevcut yasa kapsamında çeşitli eşya ve motorlu araçların antrepo rejimi altında gümrük gözetiminde muhafaza edilebildiği, ancak antrepo işletmelerinin kuruluşu, işletilmesi, denetlenmesi, güvenlik tedbirleri, kayıt sistemi ve sorumluluklarına ilişkin mevcut düzenlemelerin günümüz koşullarına yeterli cevap vermediği ifade edildi.

Hükümet, özellikle son yıllarda motorlu araç ithalatı ile antrepo faaliyetlerinde yaşanan artışın ardından, antrepo işletmecilerinin yükümlülüklerinin açık biçimde belirlenmesi ve gümrük idaresinin denetim yetkisinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

BAKANLAR KURULU’NA TÜZÜK YETKİSİ

Tasarıyla birlikte Gümrük ve İstihsal Yasası’na yeni 70/A maddesi ekleniyor.

Bu düzenleme ile Bakanlar Kurulu, antrepo işletmeleri ve motorlu araç teşhir antrepolarına ilişkin ayrıntılı kuralları tüzük çıkararak belirleyebilecek.

KAPSAMLI DÜZENLEME GELİYOR

Hazırlanacak tüzüklerle; antrepo işletmelerinin kuruluşu, faaliyet esasları, işletmecilerin orumlulukları, yükümlülükleri, güvenlik tedbirleri, kayıt ve belge düzeni, ruhsatlandırma, denetim usulleri, uygulanacak cezalar, faaliyetlerin sona erdirilmesi ve kapanma süreçleri ayrıntılı şekilde düzenlenebilecek.

Bu düzenlemeler, Gümrük Dairesi Müdürü’nün uygun göreceği koşullar çerçevesinde hazırlanacak tüzüklerle hayata geçirilecek.

Tasarıyla, uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi, antrepo işletmecilerinin sorumluluklarının açık şekilde tanımlanması ve gümrük idaresinin denetim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektöre ilişkin ayrıntılı teknik kuralların ikincil mevzuat olan tüzüklerle güncellenebilmesinin de önü açılmış olacak.