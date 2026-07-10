Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, WhatsApp hesabının kapatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, son bir haftadır izni dışında terör örgütü isimleriyle açılan sahte WhatsApp gruplarına eklendiğini ve bunun ardından hesabının "Hizmet Koşullarına Uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığını belirtti.

Barçın, yaşadıklarının tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade ederek, son günlerde birçok sahte hesap tarafından bu tür gruplara eklendiğini, grupların ise saniyeler içinde sistem tarafından kapatıldığını gözlemlediğini söyledi.

Yaşananların, kullanıcı hesaplarını otomatik güvenlik sistemine taktırmaya yönelik organize bir yöntem olabileceğini öne süren Barçın, şu ifadeleri kullandı:

"Özetle senaryo, WhatsApp hesabını organize bir şekilde zararlı gruplara ekleme yoluyla hesabı otomatik güvenlik sistemine taktırma girişimine benziyor."

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Barçın, bir süre iletişimini kısa mesaj (SMS) üzerinden sürdüreceğini de belirtti.