Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, UBP-DP-YDP hükümetinin Aralık ayında yapılacak belediye seçimleri öncesinde Kıb-Tek'e yeni istihdamlar yapmayı planladığı yönünde ciddi duyumlar aldıklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, Kıb-Tek'in iktidarların seçim yatırımı aracı haline getirilmesine karşı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Kıb-Tek siyasetin rant çiftliği değildir. Bu anlayışın bedelini hem kurum hem de halk ödemektedir" dedi.

Kurumda teknik personel eksikliği bulunduğunu ifade eden Tuğcu, son yıllarda art arda yaşanan emeklilikler nedeniyle teknik kapasitenin zayıfladığını, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerinde ciddi insan kaynağı açığı oluştuğunu kaydetti.

El-Sen olarak uzun süredir teknik personel ihtiyacına dikkat çektiklerini ve liyakat esasına dayalı teknik personel istihdamı talep ettiklerini belirten Tuğcu, kendilerine ulaşan bilgilerin ise hükümetin kurumun gerçek ihtiyacını karşılamak yerine seçim öncesinde siyasi hesaplarla işçi kadrolarına istihdam yapmayı planladığını gösterdiğini savundu.

Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tuğcu, olası istihdamların işe alınacak kişiler açısından da mağduriyet yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kıb-Tek'te yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca yeni işe alınan çalışanların kadroya geçebilmesi için altı aylık bir süre gerektiğini anımsatan Tuğcu, en geç Ocak ayında genel seçim yapılmasının beklendiğini belirterek, bugün gerçekleştirilecek olası istihdamların kadroya geçmeden hükümet değişikliği yaşanabileceğini ifade etti.

Böyle bir durumda yeni hükümetin söz konusu süreçleri durdurabileceğini ve işe alınan kişilerin mağdur olabileceğini söyleyen Tuğcu, "Hiç kimsenin seçim hesapları uğruna insanların geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur" dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Tuğcu, Kıb-Tek'in seçim malzemesi yapılmamasını isteyerek, kurumun ihtiyaç analizine göre ve liyakat esasına dayalı teknik personel istihdamı gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu kaynaklarının seçim yatırımı için değil, halkın kesintisiz ve güvenli enerji hizmeti alabilmesi amacıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Tuğcu, El-Sen'in Kıb-Tek'in siyasi müdahalelerle zayıflatılmasına, kamu kaynaklarının seçim yatırımı amacıyla kullanılmasına ve çalışanların geleceğini belirsizliğe sürükleyecek her türlü girişime karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.