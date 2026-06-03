İngiliz Üsleri’ne ait “Chinook” tipi yangın söndürme helikopterinin yaz sezonu öncesinde göreve hazır hale getirildiği, mürettebatın eğitimini tamamladığı bildirildi. Helikopterin, Rum Yönetimi koordinasyonunda gerçekleştirilen “İfestos” tatbikatına katıldığı ve yaz boyunca ihtiyaç halinde kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yüksek yangın riski taşıyan ülkeler arasına dahil edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 14 Avrupa ülkesinden 777 itfaiyeci, yangın sezonunda Güney Kıbrıs dahil altı ülkede görev yapacak.

AB’nin ayrıca 2026 yılında Güney Kıbrıs’ta 6 yangın söndürme uçağının konuşlandırılacağı bölgesel bir yangın söndürme istasyonu kurmayı planladığı kaydedildi.