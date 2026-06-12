Baf’ta evsiz bir kadının, süpermarket önündeki bir bankta dün ölü bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, evsiz kadının ölü bulunduğuna dair haberin, evsiz ve bakıma muhtaç insanlara yıllardır yardımda bulunan, sanatçı Kostas Vihas tarafından, sosyal medya üzerinden duyurulduğunu yazdı.

Habere göre Vihas, bankta ölü olarak bulunan kadının elinde, indirim kuponun da bulunduğuna dikkati çekti.

Sosyal Refah Müsteşarlığı yaptığı açıklamada evsizliğin her yıl 200-250 kişiyi etkilediğini belirtti.

İlgili verilere dayanarak 2024 yılında konut sorunu yaşayan kişi sayısının 225; 2023’te 350; 2022’de ise 206 olduğunu yazan gazete, bu verilerin Kıbrıs ve AB vatandaşlarıyla ilgili olduğunu siyasi sığınma talebinde bulunanların dahil edilmediğini belirtti.