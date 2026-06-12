Limasol’daki bir ambarda, önceki gün düzenlenen operasyonda, Yunanistan’dan gemiyle geldiği belirlenen bir konteyner içinde bin 440 adet hintkeneviri içerikli lolipop bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, operasyonda ayrıca, iki farklı şirkete ait kolilerde, tanınmış markaların taklidi olduğu değerlendirilen çok sayıda çocuk oyuncağı ile kişisel eşya olarak beyan edilen bir kolide, ünlü markalara ait olduğu öne sürülen sahte parfüm ve güneş gözlükleri tespit edildiğini kaydederek, bu ürünlerin, fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesiyle gümrük deposuna kaldırıldığını yazdı.

Gazete, yetkililerin, farklı aromalara sahip hintkeneviri içerikli lolipoplara el koyduğunu ve analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderdiğini belirtti.

Haberde, kolilerin gönderici ve alıcısının aynı kişi olmasının dikkat çektiği ve kolinin üzerinde alıcı olarak “Ay.İrini Hrisovalantu Manastırı”nın adının yer aldığı ifade edildi.

Gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.