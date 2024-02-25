Lübnan’dan Greko Burnu'na geçen cuma, iki tekneyle 147 sığınmacı daha geldiği ve sığınmacıların gelişiyle ilgili olarak dün 19 ve 21 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Geçen perşembe de Greko Burnu bölgesine Suriye kıyılarından yola çıkan 33 sığınmacının geldiğini yazan Fileleftheros, haberinde İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun söylediklerine de yer verdi.

İçişleri Bakanlığının Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik deniz yollarının denetlenmesi çabası kapsamında Europol ile iletişime geçtiğini ve Europol’un konuyla ilgili katkısının istendiğini ifade eden İoannu, sığınmacıların geri dönüşlerinin başlaması için AB’nin Suriye’nin statüsüyle ilgili ikna edilmesi için çabalandığını da dile getirdi.

Sığınmacı akışlarıyla ilgili olarak ise İoannu, hükümetin geçen yıl esaslı bir sonuç elde etmeyi başardığını ve 2023 içinde sığınmacıların gelişlerinin yüzde 46 oranında azaldığını belirtti.

İoannu olumlu bir denge oluşturmayı başardıklarını ve artık gelenlerden çok daha fazlasının ülkeden ayrıldığını da ekledi.