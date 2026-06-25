Güney Kıbrıs’ta bu yıl, oldukça tehlikeli addedilen ve endişe yaratan 4 yeni tür uyuşturucu ile geçen yıla kıyasla iki kat fazla miktarda kokain ele geçirildiği açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) verilerine göre, son dönemde ele geçirilen yeni tür uyuşturucuların 1 kilo “Kief” (toz esrar), 1,5 kilo “MDMB-4en-PINACA” (sentetik kannabinoid), 31,5 kilo uyku ilacı ve 1121 adet “Captagon” hap olduğunu yazdı.

Gazete, geçen yıl boyunca toplam 30,2 kilo kokain ele geçirilirken, bu yılın ilk 6 ayında 71,5 kilo kokain ele geçirildiğini; hintkeneviri reçinesinin 583 gramdan 47,5 kiloya, metamfetamin türü uyuşturucuların da 461 gramdan 2,3 kiloya çıktığını kaydetti.

Haberde, ele geçirilen hintkeneviri miktarının ise geçen yıl 511 kiloyken, bu yıl 244 kiloya gerilediği ifade edildi.

-Sıvı kokain

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Narkotik Polisi’nin salı günü, Larnaka Havalimanı’nda, 65 yaşındaki bir ABD’linin bagajında 4 kilo sıvı kokain ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, şahsın Kanada’dan Güney Kıbrıs’a gittiği ve bagajında yapılan aramada, 10 ayrı paket içerisinde toplam 4 kilo sıvı kokain tespit edildiği belirtildi.

Şahsın tutuklandığını ve polisle iş birliği yapmayı reddettiğini kaydeden gazete, soruşturmanın sürdüğünü yazdı.