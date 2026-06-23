Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis başkanlığında dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından siyasi partilerin yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yankı buldu.

Politis gazetesi başta olmak üzere Rum basınında yer alan haberlere göre, toplantı sonrasında DİSİ, AKEL, ELAM, DİKO, ALMA ve DDP temsilcileri Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİSİ: Türkiye’ye AB Üzerinden Baskı Kurulabilir

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, toplantının ardından yaptığı açıklamada birlik içinde hareket edilmesi, gerçekçi olunması ve değişen uluslararası dinamiklerin stratejik şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından bazı yeni fırsatların ortaya çıktığı izlenimine sahip olduğunu ifade eden Dimitriu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilgili hedef ve taleplerinin, Ankara’nın iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesi yönünde baskı unsuru olarak kullanılabileceğini öne sürdü.

AKEL: Müzakereler Crans-Montana’da Kaldığı Yerden Devam Etmeli

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin net olması gerektiğini belirterek, müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana’da kesildiği noktadan yeniden başlamasını istediklerini yineledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin ikinci bir girişimi tamamlamaya yetip yetmeyeceğinden emin olmadığını söyleyen Stefanu, buna rağmen Guterres’in kendisinden sonra görevi devralacak kişiye süreci sürdürebileceği bir zemin bırakmaya çalıştığını düşündüğünü ifade etti.

ELAM Federasyona Karşı Çıktı

ELAM Başkanı Hristos Hristu, iki toplumlu iki kesimli federasyon modeline karşı olduklarını bir kez daha vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Hristodulidis’in genişletilmiş bir konferans düzenlenmesi yönündeki girişimlerini desteklediklerini belirterek, Avrupa Birliği’nin Türkiye üzerinde baskı oluşturulması konusunda önemli bir role sahip olduğunu savundu.

ALMA ve DDP’den Açıklamalar

ALMA Partisi Başkanı Odisseas Mihailidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin girişimini olumlu bulduklarını ifade etti.

DDP Başkanı Fidias Panayotu ise partisinin henüz Kıbrıs sorununa ilişkin net bir politika belirlemediğini açıkladı. Panayotu, parti üyeleriyle yapılacak istişarelerin ardından iki toplumlu iki kesimli federasyon çözüm modeline destek verip vermeyeceklerini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

Ulusal Konsey toplantısının ardından yapılan açıklamalar, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Rum siyasi partileri arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.