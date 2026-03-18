Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Avrupa’nın stratejik özerkliğinin pratikte mümkün olduğunu Kıbrıs’ın son dönemdeki gelişmelerle ortaya koyduğunu söyledi.

Brüksel’de Avrupa Politika Merkezi’nde konuşan Hristodulidis, Birleşik Krallık’ın Akrotiri üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) olayının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin verdiği askeri desteğin, Birliğin karşılıklı savunma anlayışının işleyebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın bölgedeki çatışmanın bir parçası olmadığını vurgulayan Hristodulidis, “Bölgede süren çatışmanın tarafı değiliz. Sadece İngiliz üslerine yönelik tekil bir İHA olayı yaşandı” dedi.

Hristodulidis, söz konusu olayın ardından Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın hızlı şekilde destek verdiğini belirterek, bu dayanışmanın Kıbrıslılar üzerinde güçlü bir etki bıraktığını söyledi.

AB Antlaşması’nın 42(7) maddesinin resmi olarak devreye sokulmadığını ancak fiilen test edildiğini kaydeden Hristodulidis, “Bu maddeyi resmen işletmedik ama Kıbrıs bunu fiilen test etti ve başarılı oldu. Bu, Birlik için daha büyük bir sürecin başlangıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Avrupa’nın yalnızca bu tür maddeleri uygulama iradesine değil, aynı zamanda hızlı şekilde hayata geçirecek mekanizmalara da ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu çerçevede AB dönem başkanlığı sürecinde savunma hazırlıklarının güçlendirilmesi, askeri hareketliliğin artırılması ve altyapı engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Hristodulidis, bölgedeki gerilime rağmen Güney Kıbrıs ekonomisinin istikrarlı olduğunu, 2026 büyüme beklentisinin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olduğunu ve kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 50’si civarında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Hristodulidis, Kıbrıs’taki İngiliz üslerini “sömürge kalıntısı” olarak nitelendirerek, Orta Doğu’daki kriz sona erdiğinde bu üslerin statüsünün İngiltere ile açık şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi beklenen Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatılması yönündeki siyasi iradeyi yineleyeceklerini belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs’ın rolünü “her zaman çözümün parçası olan güvenli bir liman” olarak tanımlayarak, bölgesel istikrar ve iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.