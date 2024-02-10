Güney Kıbrıs’ta bankalar ve diğer finans/kredi kuruluşlarının, borçlarını ödeyemeyen Rum göçmenlerin KKTC’deki eski taşınmazlarına ipotek koymalarına imkan veren ve “MEMO” olarak adlandırılan uygulama Rum Meclisi’nden geçen yasayla kaldırıldı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum göçmenlerin, Güney Kıbrıs’taki finans kuruluşlarından elde ettikleri kredileri ödeyememeleri durumunda, söz konusu finans kuruluşlarının mahkeme kararlarıyla göçmenlerin KKTC’deki eski taşınmazlarına ipotek (MEMO) koyabilmelerine imkan sağlayan yasanın kaldırıldığını yazdı.

Gazete, borçlarını ödeyemeyen Rum göçmenlerin, KKTC’de eski taşınmazları bulunan göçmenlere destek sağlayan “Yükün Eşit Paylaşımı” birimine başvurarak kredi elde etmelerinin, bankaların uyguladıkları bu ipotek sebebiyle düne kadar mümkün olmadığını belirterek, bu durumun Kıbrıslı Rumları, KKTC’deki eski taşınmazlarını “yasadışı yollarla” satarak gelir elde etmeye ittiğini vurguladı.

Bu sebepten ötürü kredi/finans kuruluşlarının KKTC’deki eski Rum taşınmazlarına ipotek koyabilmesi ve bunu tapulara da işleyebilmesi imkanı kaldırıldı.