Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) verilerinin, Güney Kıbrıs’ın hastane enfeksiyonları konusunda üst sıralarda bulunduğunu ve hastanelerdeki hastane enfeksiyonu durumunun kötüleştiğini gösterdiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Rum Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri yetkilisi Elisavet Konstantinu üç yılda bir yapılan ECDC araştırmalarında Güney Kıbrıs’ın hastane enfeksiyonları açısından listenin üst sıralarına yerleştiğini ve son araştırma döneminde hastanelerdeki enfeksiyon durumunun kötüleşmiş göründüğünü söyledi.

Konstantinu, Rum tarafında hastane enfeksiyonu durumunun merkezi bir takip sistemi olmadığını ancak hastane enfeksiyonları elektronik kayıt platformu oluşturulacağını ve 2025 sonuna doğru işlemeye başlaması beklenen platformun Güney Kıbrıs’taki ilk merkezi gözlem sistemi olacağını beklediklerini açıkladı.