İlk maçında Porto Riko'yu yenen Güney Sudan, basketbolda maç kazanan ilk Afrika ülkesi oldu. Maddi imkansızlıklar içinde olan takımın formalarından biletlerine kadar tüm masraflarını, eski NBA oyuncusu Luol Deng karşıladı.

Güney Sudan erkek basketbol takımı, olimpiyat oyunlarına tarihi bir başarı elde etti. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele eden Güney Sudan, ilk maçında Porto Riko'yu 90-79 mağlup etti. Güney Sudan, böylece olimpiyatlarda basketbol maçı kazanan ilk Afrika takımı olarak tarihe geçti.

Olimpiyat Oyunları'nın sürpriz takımına dönüşen Güney Sudan, ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.