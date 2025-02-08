Güney Kıbrıs'ta Bağımlılıklarla Mücadele İdaresi (AAEK) piyasada esrar, HCC, THCP, THCPO gibi yarı sentetik kannabinoidler ve farmasötik preperatlar (CBD) içeren çeşitli ürünler bulunduğu ve bu ürünlerin gençlerde zehirlenme vakaları ve hastanede yatılı tedavi ihtiyacına sebep olduğu uyarısında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler uyarı açıklamasını “Jelibon ve Çikolatalarda Kannabinoid Zehirlenmeleri ve Hastane Yatışları” ortak başlığıyla aktardı.

Habere göre yapılan uyarıda, bu tür yasaklı madde içeren ürünlerin jöle, bitkisel madde, çikolata, bira, un, kurabiye, şampuan, el kremi, bar, elektronik sigara, süt, yağ, kapsül vb. gibi formlarda olduğuna dikkat çekildi.

Ürünlerin birçoğunda, içerik etiketinde belirtilmeyen birçok kontrollü madde tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu tür ürünlerin pazarlama izni için gerekli testlerden geçmediği tespitine de yer verildi. Piyasada, çekici renk ve ambalajları nedeniyle çocukların tüketebileceği jelibonlar bulunuyor olması nedeniyle anne-babalara “dikkatli olmaları” çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca bazı sentetik ve/veya yarı sentetik kannabinoidlerin, kenevirdeki ana psikoaktif madde olan THC’den çok daha güçlü olduğunun ve sağlığa öngörülemeyecek etkileri olabileceğine dikkat çekildi.