“Philenews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan milletvekilliği seçimlerinde oy verme işleminin sabah 07.00’de başladığını duyurdu.

Haberde, toplam 568 bin 587 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, oy verme işleminin 18.00’de sona ereceği, sonuçların ise sandıkların kapanmasından iki saat sonra netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta seçmenler, 752 aday arasından 56 milletvekillini seçmek için oy kullanacak.

SİYASİLER OY KULLANDI

09.51 – Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis oyunu kullandı.

09.42 – Kıbrıslı Rum SIKO PANO Başkanı oyunu kullandı. Yetkili, “Kurumlar demokrasiyi açığa çıkardı” açıklamasını yaptı.

09.30 – Kıbrıslı Rum eski Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Limasol’daki Laniteion Lisesi’nde oyunu kullandı.

09.15 – Kıbrıslı Rum Nikolas Papadopoulos ailesiyle birlikte oy kullandı.

09.10 – Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos oyunu kullandı.

08.55 – Kıbrıslı Rum AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, oy kullandı.

07.53 – Kıbrıslı Rum Demokratik Değişim Partisi Başkanı Christos Clerides Lefkoşa’da oyunu kullandı.

08.51 – Kıbrıslı Rum Giannakis Omirou oy kullandı ve şikayetlerini dile getirdi.

GÜVENLİK VE HAVA DURUMU

Seçim günü boyunca iki binden fazla polis memuru görev yapacak.

Meteoroloji verilerine göre gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. Yer yer yağmur, gök gürültülü sağanak ve dolu görülebilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk sonuçların küçük merkezlerden saat 18.30–19.00 arasında gelmesi bekleniyor. Genel tabloyun 21.30 civarında netleşeceği, milletvekili dağılımının ise gece yarısına doğru şekillenebileceği ifade edildi.