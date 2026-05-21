Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Hindistan ziyareti çerçevesinde dün Mumbai kentine gitti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis ve beraberindeki heyet bugün Mumbai’de temaslarına başlayacak. Resmi temaslarının ilk durağı Mumbai olacak Hristodulidis’in, daha sonra Yeni Delhi’de de çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. bekleniyor.

Gazete, bugünkü temasların merkezinde Hintli iş insanlarıyla yapılacak görüşmelerin yer alacağını yazdı. Haberde ayrıca ziyaret kapsamında Hindistan ile Güney Kıbrıs arasında birçok anlaşmanın imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

-Hristodulidis’in kıyafeti gündem oldu

Öte yandan Politis gazetesi, Hristodulidis’in dün uçaktan Hindistan’a özgü kıyafetlerle inmesi ve kırmızı halıda yürümesinin dikkatlerden kaçmadığı yorumunda bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in tercih ettiği kıyafetin Hindistan geleneklerini yansıttığını kaydederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2025 yılı Haziran ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs kültürünü temsil eden kıyafetler yerine kendi kültürüne uygun kıyafet tercih ettiğini anımsattı.