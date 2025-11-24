İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, gazeteciler, aileleri ve galericilerin tehdit edildiğini belirterek, yasama, yargı ve güvenlik güçlerinden acil kriz masası oluşturulmasını ve Ceza Yasası’nda caydırıcı düzenlemeler yapılmasını istedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede artan suç olaylarına dikkat çekerek, “Bu iş çığırından çıktı. Toplumu bilgilendirme görevi yapan bir gazeteci, eşi ve çocukları dâhil tehdit ediliyor. Tüm galericiler aynı durumda. Basına yansımayan daha birçok tehdit olayı var. Toplum infial içerisinde” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, çetelerin ülkeye yönelik iştahının her geçen gün daha da kabardığını belirterek, “Belli ki rahat hareket edebilecekleri bir zemin buldular. Bu zemini ortadan kaldırmak için yasama, yargı ve güvenlik güçleri acil kriz masası oluşturmak zorunda; yoksa bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ceza Yasası’nın acilen gözden geçirilmesi ve ivedi olarak caydırıcı etki oluşturacak düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.